Will Smith and Chris Rock Slap Scandal पर सलमान खान को आया गुस्सा, कहा-मजाक हद में करना चाहिए

Will Smith and Chris Rock Slap Scandal: ऑस्कर में विल स्मिथ और क्रिस रॉक (Will Smith and Chris Rock) के बीच जो थप्पड़ कांड (slap scandal) हुआ अब तक वह सुर्ख़ियों का हिस्सा बना हुआ है। हॉलीवुड में हुए इस घटनाक्रम के बारे में बॉलीवुड में भी खूब चर्चा है। अब तक कई सेलेब्स ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इसी लिस्ट में एक नाम शामिल हुआ है सलमान खान (Salman Khan) का जिन्होंने इस मुद्दे पर बात की है।

आपको बता दें, सोमवार शाम को आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) के दौरान सलमान ने होस्टिंग और होस्ट को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वहीं इस दौरान वरुण धवन (Varun Dhawan)और मनीष पॉल ( भी उनके साथ थे। वहीं इवेंट के दौरान सलमान खान से पूछा गया कि क्या होस्ट को जोक्स मारते हुए ध्यान रखना चाहिए तो एक्टर ने कहा, ‘एक होस्ट होने के नाते आपको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। ह्यूमर सही होना चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं।’



वहीं दूसरी तरफ वरुण ने इस पर कहा, ‘कभी-कभी ऐसे मजाक से किसी को बुरा भी लग सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए।’ इस दौरान मनीष पॉल जो कई शोज और इवेंट्स में होस्टिंग करते हैं उन्होंने कहा, ‘होस्ट हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, लेकिन कभी-कभी चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं। पहले ह्यूमर खुलकर होता था। लेकिन अब चीजें सेंसिटिव हो गई हैं। जब भी मैं स्टेज पर होता हूं मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोलता। ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है।’

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

इसके अलावा मनीष ने ये भी कहा कि, ‘ये एक आर्टिस्ट की ड्यूटी होती है चेक करना कि राइटर ने स्क्रिप्ट में क्या लिखा है।’ आप सभी को बता दें कि इस बार आईफा को सलमान खान, रितेश देशमुख के साथ होस्ट करेंगे। जी हाँ और ये अवॉर्ड सेरेमनी 20 मई से 21 मई तक यास आइलैंड, अबु धाबी में होगी। इस दौरान सलमान खान ने ये भी बताया कि इस बार आईफा में वरुण धवन, अनन्या पांडे, श्रेया घोषाल समेत कई सितारे परफॉर्म करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि अनन्या पहली बार आईफा में परफॉर्म करने वाली हैं। वह इसके लिए काफी उत्साहित हैं।