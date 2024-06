Salman Khan की एक्ट्रेस संग हुआ करोड़ों का फ्रॉड, जांच में जुटी CBI

Rimi Sen was cheated for crores of rupees: लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर रही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रिमी सेन (Rimi Sen) के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. हम बात कर रहे हैं रिमी सेन की उनके साथ धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है। इस बार फ्रॉड के जाल में रिमी सेन फंसी हैं।

आपको बता दें, रिमी सेन जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। खबर है कि रिमी सेन के साथ उनके किसी दोस्त ने करोड़ों की धोखाधड़ी की है। रिमी सेन ने अपने दोस्त रौनक जतिन व्यास के खिलाफ 2022 में 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज कराए गए केस के बारे में बात की।

उन्होंने उस समय पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन अब वह इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ले गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि केस को आगे बढ़ने में दो साल क्यों लग गए। इस मामले में नई अपडेट सामने आई है।



अभिनेत्री रिमी सेन की तीन-चार साल पहले आरोपी शख्स से जिम में मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे आरोपी एक्ट्रेस का दोस्त बन गया। वह जिम के बाद एक्ट्रेस के घर भी आने लगा। जब दोस्ती गहरी हो गई तब आरोपी ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान का लालच दिया। उसने कहा कि अगर एक्ट्रेस उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो वो उन्हें उनके पैसे 30-40% ब्याज के साथ लौटाएगा, जिसपर रिमी सेन मान गई। वहीं फरवरी 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक उसने एक्ट्रेस से 4.14 करोड़ रुपये लिए। हालांकि, जब एक्ट्रेस ने उससे पैसे वापस मांगना शुरू किया तब उसने एक्ट्रेस के कॉल्स उठाना बंद कर दिया।