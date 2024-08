salman khan की इवेंट में अचानक बिगड़ी तबीयत, वीडियो देख फैंस ने जताई चिंता

मुंबई: सलमान खान इन दिनो अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। भाईजान को पहली बार रश्मिका मंदाना और एआर मुरुगादॉस के साथ काम करते देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं। हालांकि, हाल ही में एक था टाइगर अभिनेता का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, जिसने उनके प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी।

आपको बता दें, वीडियो से ऐसा लग रहा है कि भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है। बुधवार को सलमान खान ने अपने सिग्नेचर स्वैग के साथ एक इवेंट में स्टाइलिश एंट्री की। वह अपने कैजुअल आउटफिट में काफी डैशिंग लग रहे थे। हालांकि, इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान सोफे से उठने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं।

इससे उनके प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा हो गई। बाद में पता चला कि सल्लू की पसलियों में चोट लग गई है। हालांकि, तकलीफ के बावजूद, वह इवेंट में शामिल होने का फैसला करते हैं। एक फैन पेज पर शेयर किए गए वीडियो में किक अभिनेता सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

Deviated Nasal Septum & serious Rib Injury.

Take Care Of Yourself #SalmanKhan Bhai❤️

May Almighty Bless You ❤️ pic.twitter.com/BOdjxNvpk4

