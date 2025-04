आईसीसी ने भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवॉर्ड से नवाजा, इनको पछाड़कर हासिल किया यह सम्मान

नई दिल्ली। भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (India’s star batsman Shreyas Iyer) को आईसीसी (ICC) ने बड़ा सम्मान दिया है। मार्च महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ (Player of the Month) चुना गया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) और जैकब डफी (Jacob Duffy) को पछाड़कर यह सम्मान हासिल किया है। अय्यर को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। जहां उन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान और दुबई में खेली गई चैम्पियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) में शानदार प्रदर्शन किया था। इस टूर्नामेंट में अय्यर के बल्ले से 243 रन निकले थे और वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। अपनी इस उपलब्धि के दम पर अय्यर ने खास लिस्ट में जगह बना ली है।

Indian Men's cricketers to win ICC player of the month award:

1) Shubman Gill (3 Times)

2) Jasprit Bumrah (2 Times)

3) Shreyas Iyer (2 Times)

4) Rishabh Pant

5) Ravichandran Ashwin

6) Bhuvneshwar Kumar

7) Virat Kohli

8) Yashasvi Jaiswal pic.twitter.com/fYVy4DZ9NU

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 15, 2025