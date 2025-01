चिकनगुनिया से जूझ रही Samantha Ruth Prabhu जिम में पसीना बहाती आई नजर, देखें वीडियो

Samantha Ruth Prabhu News: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) काफी टाइम से बीमार हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी सेहत का काफी ज्यादा ध्यान रख रही हैं और अपने जिम सेशन को जारी रखे हुए है. सामंथा (Samantha Ruth Prabhu) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो जिम करते हुए नजर आ रही है.

आपको बता दें, एक्ट्रेस ने अपनी वीडियो के साथ काफी मजेदार कैप्शन भी लिखा. जिसमें उन्होंने लिखा- ‘चिकनगुनिया से उबरना बहुत मजेदार है. जोड़ों का दर्द और बाकी सब.’ सामंथा ने बताया कि ‘उन्हें सेट पर चोट लगी थी.

जिसके बाद वह नाम भूल गई थी. मैं पूरी तरह से खाली हो गई थी. वह काफी अजीब था. अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो कोई भी मुझे अस्पतला नहीं ले गया. इतना ही नहीं बल्कि किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है.’ साल 2022 में एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें ऑटोइम्यून मायोसिटिस था.

"Recovering from Chikungunya is so fun 😌 😌 😌 The joint pains and ALL"

