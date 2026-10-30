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मंदिर दर्शन पर फतवे और ट्रोलिंग पर सारा अली खान का मौलान को करारा जवाब, बोलीं- ‘मैं महाकाल भी जाऊंगी और अजमेर शरीफ भी’, लोग जो चाहें कहें

Sara Ali Khan gives a sharp retort to fatwas and trolling over her temple visits, stating, "I will visit both Mahakal and Ajmer Sharif"—let people say what they want

By santosh singh 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर बाबा केदारनाथके दर्शन करने के लिए मंदिर भी जाती हैं। हालांकि इस बार उनकी यात्रा चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि यूपी के इस्लामिक मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अभिनेत्री के हिंदू तीर्थ स्थल पर प्रार्थना करने को लेकर एक फतवा जारी किया है। इन सबके बीच एक्ट्रेस की एक पुरानी स्टेटमेंट भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने मंदिर दर्शन पर ट्रोल होने पर करारा जवाब दिया था।

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सारा के खिलाफ क्यों जारी हुआ फतवा?

बता दें कि रविवार, 25 अक्टूबर को सारा को केदारनाथ दर्शन के लिए कतार में खड़े देखा गया था। प्रार्थना करने के बाद, अभिनेत्री को मंदिर के बाहर हाथ जोड़े हुए देखा गया। इसके बाद एक वीडियो बयान में, इस्लामिक मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि किसी दूसरे धर्म के अनुसार पूजा-पाठ करना शरिया के तहत जायज नहीं है और हराम है।उन्होंने सारा से अल्लाह से माफी मांगने और “एक दोषी व्यक्ति की तरह” पश्चाताप करने को भी कहा। वीडियो में मौलाना ने कहा कि कई युवाओं ने मुझसे पूछा है कि क्या केदारनाथ में सारा का पूजा करना शरिया के अनुसार जायज है? मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसे काम जायज नहीं हैं।

फतवे पर सारा ने दिया था करारा जवाब

यह पहली बार नहीं है जब सारा को केदारनाथ जाने को लेकर धार्मिक हस्तियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी एक्ट्रेस को मंदिर दर्शन करने पर काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है। लेकिन सारा ने इस पर मुंहतोड़ जवाब दिया था। साल 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्ट्रेस ने कहा था कि मैं अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हूं। मैं लोगों के लिए, आपके लिए काम करती हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता है, तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मेरी अपनी निजी मान्यताएं हैं।

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मैं उसी श्रद्धा के साथ अजमेर शरीफ जाऊंगी, जिस श्रद्धा के साथ मैं बंगला साहिब या महाकाल जाऊंगी। मैं वहां जाना जारी रखूंगी। लोग जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी जगह की एनर्जी पसंद आनी चाहिए। मैं ऊर्जा में विश्वास रखती हूं।

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सारा अली खान वर्क फ्रंट

सारा अली खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की हाल ही में आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म उड़ता तीर रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। रिलीज के 7 दिनो में इसने 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।.

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