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अभिनेत्री शर्वरी का सपना हुआ सच, फिल्ममेकर बड़जात्या ने दिया खास तोहफा

सपने सच होते हैं और शर्वरी के लिए यह सपना अब हकीकत बन गया है, क्योंकि उन्हें दिग्गज फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया में लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया है। राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से बन रहे इस प्रोजेक्ट में शर्वरी के साथ आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं।

By Satish Singh 
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मुंबई। सपने सच होते हैं और शर्वरी के लिए यह सपना अब हकीकत बन गया है, क्योंकि उन्हें दिग्गज फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया में लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया है। राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स के सहयोग से बन रहे इस प्रोजेक्ट में शर्वरी के साथ आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में हैं। अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए शर्वरी ने इंस्टाग्राम पर लिखा ‘ये प्रेम मोल लिया’ एक बहुत ही खास फिल्म – का सफर, आभार, आशीर्वाद, सकारात्मकता और हर अच्छी चीज़ से भरा रहा है।

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अभिनेत्री शर्वरी ने कहा कि सूरज सर के निर्देशन में काम करना मेरे सबसे बड़े सपनों में से एक है जो अब सच हो गया है। वहीं आयुष्मान के साथ इस सफर को साझा करना इसे और भी खास बनाता है। आप सभी को 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में इस फिल्म का अनुभव कराने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। यह फिल्म बड़जात्या की अपनी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म ऊंचाई के बाद निर्देशन में वापसी का प्रतीक है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अपनी खास पारिवारिक कहानियों के लिए मशहूर यह निर्देशक अब अपने सबसे पसंदीदा सिनेमाई तत्वों में से एक प्रेम के किरदार को फिर से पर्दे पर लाने के लिए तैयार है। फिल्म निर्माताओं ने बताया कि फिल्म ये प्रेम मोल लिया के साथ राजश्री का पसंदीदा किरदार प्रेम 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है। खुराना पहली बार इस प्रतिष्ठित किरदार को निभाएंगे और राजश्री बैनर से लंबे समय से जुड़े इस किरदार को अपनी ही एक नई पहचान देंगे। यह फिल्म बड़जात्या और संगीतकार हिमेश रेशमिया को भी एक बार फिर साथ ला रही है, जिन्होंने इससे पहले फिल्म प्रेम रतन धन पायो में साथ काम किया था।

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