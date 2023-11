डांस करते करते स्टेज से नीचे गिरे Shahid Kapoor, वायरल हुआ वीडियो

मुंबई: एक्ट्रेस शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। फैंस उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी गतिविधियों को जानने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। शाहिद लगभग दो दशकों से सिनेमा इंडस्ट्री में हैं और अपने प्रशंसकों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं।

इसी बीच इंटरनेट पर शाहिद (Shahid Kapoor) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि उनके कौन से फैन्स उनके बारे में चिंतित हैं। इस फोटो में उन्हें डांस के दौरान स्टेज से गिरते हुए देखा जा सकता है। दरअसल, शाहिद (Shahid Kapoor) सोमवार को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे।

Shahid Kapoor falls while performing at 54 #IFFI opening in Goa

Watch full video: https://t.co/KCQFnCdekO #goa #Bollywood #iffiGoa #iffi54 #shahidkapoor pic.twitter.com/mo8bCXB726

— Clinton Dsouza (@_iamclinton_) November 20, 2023