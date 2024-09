Shakira Video Viral : लाइव शो में शकीरा का फैंस ने बनाना चाहा प्राइवेट वीडियो, गंदी हरकत से नाराज स्टेज छोड़ा

Shakira Viral Video : पॉप स्टार शकीरा (Pop Star Shakira) जो अपने गानों (Songs) के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। हाल में उनके लाइव शो के दौरान उनके फैंस द्वारा ऐसी हरकत की गई कि जिसके बाद शकीरा (Shakira ) ने गुस्से में लाइव पर्फार्मेंश छोड़ दिया और स्टेज से नीचे उतर आई, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है। चलिए जानते हैं शकीरा (Shakira) के साथ क्या हुआ?

इस समय सोशल मीडिया पर हर तरफ शकीरा (Shakira) का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है। इस वीडियो में शकीरा (Shakira) अपने नए गाने पर डांस पर्फार्मेंश देती हुई नजर आ रही हैं। और डांस कर रही हैं। तभी अचानक से शकीरा (Shakira) स्टेज पर ही अपनी ड्रेस को सही करती हुई और वहां मौजूद दर्शकों से उनके ड्रेस के नीचे से वीडियो बनाने को मना करती हैं और इसके बाद वो स्टेज छोड़कर नीचे उतर जाती हैं। यह घटना तब घटी जब शकीरा (Shakira) ने स्पेनिश राजकोष के साथ अपने कर संबंधी संकट के बारे में खुलासा किया, जिसके कारण उन्हें जेल से बचने के लिए लगभग 8 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ा।

Shakira was on fire at a Miami club, lighting up the stage with her new single.

But things took a turn when some people crossed the line, filming under her dress while she danced. 🧵pic.twitter.com/trofm8icT4

