  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. शिवा शर्मा हत्याकांड: फरार श्रद्धा दुबे समेत अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ NBW जारी, नेपाल भागने की आशंका

शिवा शर्मा हत्याकांड: फरार श्रद्धा दुबे समेत अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ NBW जारी, नेपाल भागने की आशंका

राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में हुई शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस आरोपियों की पड़ताल कर रही है। इन सबके बीच मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश के खिलाफ शुक्रवार को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में हुई शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस आरोपियों की पड़ताल कर रही है। इन सबके बीच मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश के खिलाफ शुक्रवार को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया। हजरतगंज पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी।

पढ़ें :- CCTV Footage : शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे नेपाल में बहन-ड्राइवर के साथ नजर आई, आखिरी लोकेशन महीम नगर में मिली

बीते दिनों इनके खिलाफ 25—25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। दरअसल, घटना के बाद से श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और ड्राइवर लगातार फरार चल रहे हैं। बीते दिनों श्रद्धा दुबे के दो वीडिया सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिसमें वो खुद को बेगुनाह बता रही थी। साथ ही, शिवा शर्मा की मौत को सुसाइड बता रही थी। हालांकि, शिवा शर्मा की मां ने हत्या का आरोप लगाया है।

नेपाल में दिखी श्रद्धा दुबे
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि, श्रद्धा दुबे नेपाल भाग गई है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि, श्रद्धा​ रिक्शे से जा रही है। वहीं, अब पुलिस लगातार श्रद्धा दुबे समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब NBW भी इनके खिलाफ जारी कर दिया गया है।

ये है पूरी घटना
बता दें कि, 9 अक्टूबर की शाम सात बजे घटना के बाद आरोपी घायल शिवा को सबसे पहले गोमतीनगर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए थे। उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसको लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन आरोपी शिवा को लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उसकी जान चली गयी। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस की जांच में पता चला है कि मॉडल श्रद्धा भी कार में अस्पताल के बाहर मौजूद थी।

पढ़ें :- Video: फरार श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर दी सफाई, बोली- मेरा किसी अधिकारी या नेता से नाम न जोड़ें... मैं कहीं गायब नहीं हूं
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शिवा शर्मा हत्याकांड: फरार श्रद्धा दुबे समेत अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ NBW जारी, नेपाल भागने की आशंका

शिवा शर्मा हत्याकांड: फरार श्रद्धा दुबे समेत अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ NBW...

सीएम योगी ने महानवमी पर अवकाश का किया ऐलान, 19 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

सीएम योगी ने महानवमी पर अवकाश का किया ऐलान, 19 अक्टूबर को...

आजम खान के खिलाफ ईडी ने BNS और एंटी करप्शन की संगीन धाराओं में दर्ज की प्राथमिकी, हो सकता है आजीवन कारावास

आजम खान के खिलाफ ईडी ने BNS और एंटी करप्शन की संगीन...

कानपुर में नकली सीमेंट का बड़ा खेल! ACC और अंबुजा के नाम पर रोजाना 1000 नकली बोरियां बेचने का आरोप

कानपुर में नकली सीमेंट का बड़ा खेल! ACC और अंबुजा के नाम...

बुलंदशहर में मंदिर दर्शन को जा रहे परिवार की कार पेड़ से टकराई, 5 की मौत: मासूम बच्ची भी शामिल

बुलंदशहर में मंदिर दर्शन को जा रहे परिवार की कार पेड़ से...

रिश्तों के कत्ल की इससे भयावह मिसाल क्या होगी? आज जब कोर्ट ने सर्पदंश हत्याकांड में हत्यारोपी रविता और अमरदीप को सुनाई फांसी की सजा, फैसला सुन रो पड़े

रिश्तों के कत्ल की इससे भयावह मिसाल क्या होगी? आज जब कोर्ट...