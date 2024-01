Sania Mirza से अलग हो Shoaib Malik ने इस एक्ट्रेस सांग किया निकाह

नई दिल्ली। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) और लोकप्रिय पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद (Sana Javed) शनिवार को शादी के बंधन में बंध गए।भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से शोएब मलिक (Shoaib Malik) के अलग होने की उड़ती अफवाहों के बीच, पिछले साल क्रिकेटर की इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें सना जावेद (Sana Javed) को उनके जन्मदिन पर बधाई दी गई थी, ने उनके रिश्ते के बारे में अटकलें तेज कर दी थीं।

आपको बता दें, जैसे ही शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने शादी की तस्वीरें शेयर कीं, फैंस हैरान रह गए। खासकर सानिया मिर्जा से उनके कथित सेपरेशन को लेकर चल रही सुर्खियों को देखते हुए। सानिया मिर्जा से शादी करने से पहले 2010 में शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी (Ayesha Siddiqui) को तलाक दिया था।

– Alhamdullilah ♥️

"And We created you in pairs" وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا pic.twitter.com/nPzKYYvTcV

— Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) January 20, 2024