Watch : हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त सीएम ममता बनर्जी हुईं चोटिल, सामने आया घटना का वीडियो

Mamata Banerjee Injured : लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शनिवार (27 अप्रैल) को चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल हो गईं। सीएम ममता बनर्जी आज शनिवार को पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद सीट लेते समय फिसल गईं और गिर गईं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुर्गापुर से आसनसोल जाने के लिए हेलिकॉप्टर ममता का इंतजार कर रहा था। उसके बाहर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगाई गई थीं, जिन पर चढ़ते हुए हेलिकॉप्टर के भीतर बैठना था। ममता इस सीढ़ी पर चढ़कर सवार होने जा रही थीं, लेकिन तभी हेलिकॉप्टर के गेट पर उनका पैर फिसल गया और वह उसके भीतर गिर गईं।

कथित तौर पर सीएम ममता बनर्जी को मामूली चोट आयीं हैं। इस दौरान सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उनकी मदद की। हालांकि, ममता बनर्जी ने आसनसोल की अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है।

West Bengal CM Mamata Banerjee slipped and fell while taking a seat after boarding her helicopter in Durgapur, Paschim Bardhaman today. She reportedly suffered a minor injury and was helped by her security personnel. She continued with her onward travel to Asansol. pic.twitter.com/4HgPGZgMWo

