Shocking Video: बाइक से बर्थड़े पर केक कटवाता नजर आया शख्स, देखने वालों के उड़े होश

Man Celebrating Birthday On Bike: इंटरनेट की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए कोइ नहीं जानता। सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों का दिल छू लेते हैं। हाल ही में बाइक के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा।

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने बाइक के आगे वाले टायर में चाकू चिपका दिया है। वहीं एक शख्स उसके आगे केक लेकर खड़ा है और दूसरा आदमी बाइक को आगे करते हुए उस केक की कटिंग करता है। वहां कुछ लोग, महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं जो यह सब देखकर काफी खुश हैं।

Girls : Do Men Even Have Feelings ??

Meanwhile Men, Celebrating Birthday Of Their Bike… pic.twitter.com/rHhFUwFlwW

— Babu Bhaiya (@Shahrcasm) September 10, 2024