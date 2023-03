आकांक्षा दुबे का हैरान करने वाला VIDEO आया सामने, मौत से पहले Instagram LIVE पर फूट-फूट कर रोई 

वाराणसी । भोजपुरी की जानी-मानी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे (Akanksha Dubey) का शव रविवार को वाराणसी के एक होटल में मिला। पुलिस को संदेह है कि 25 वर्षीय आकांक्षा दुबे की मौत आत्महत्या से हुई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये भी कहा कि पहली नजर की रिपोर्ट से लगता है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। लेकिन हमें मौत के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अब इस बीच आकांक्षा की मौत के ठीक पहले उनका एक लाइव वीडियो सामने आया है, जो उन्होंने इंस्टा पर लाइव करते वक्त बनाया था। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

Bhojpuri actress #akankshadubey Committed Suicide in a hotel in #banaras

Last night live video viral on #socialmedia #akankshadubey #UPPolice #bhojpuriactress #bhojpuri #BhojpuriTwitter #Varanasi #viralvideo #viral2023 pic.twitter.com/ODxAuWE1HV

— koshi Today (@TodayKoshi) March 26, 2023