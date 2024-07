पीएम मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ नारे से शुभेंदु अधिकारी ने काटी कन्नी, बोले-‘जो हमारे साथ, हम उसके साथ’

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने कहा कि अभी तक हम कहते थे ‘सबका साथ, सबका विकास’ (Sabka Saath, Sabka Vikas) , लेकिन अब हम यह नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे ‘जो हमारे साथ, हम उनके साथ’ (Jo Hamaare Saath, Ham Usake Saath) सबका साथ, सबका विकास (Sabka Saath, Sabka Vikas) कहना बंद करो। अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है।

पीएम मोदी ने दिया था ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ (Sabka Saath, Sabka Vikas) का नारा 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान दिया था। ये नारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी अभियान का मुख्य नारा बन गया था । इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। यह नारा भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के विकास और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्या भाजपा जुटेगी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में?

शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) का कहना था कि हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की। आप सभी ने नारा भी दिया कि सबका साथ, सबका विकास (Sabka Saath, Sabka Vikas)। उसके बाद शुभेंदु ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि अब हम ये सब नहीं कहेंगे।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) का यह बयान अहम है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) खुद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे चुके हैं। ऐसे में उनका इस नारे से हटने की बात करना काफी अहम माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने अपने भाषण से साफ किया कि भाजपा अब बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में जुटेगी।

संदेशखाली जैसी घटनाओं से भी उसने यह कोशिश की थी लेकिन अब इस एजेंडे पर वह आक्रामक हो सकती है। बंगाल भाजपा का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया। इसका उसे फायदा मिला है। वहीं हिंदू वोटों में विभाजन दिखा। ऐसे में अब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जाएगी।

उपचुनाव में हार की बताई वजह

बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने उपचुनाव में बीजेपी की हार की भी वजह बताई। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में हजारों लोग अपना वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में भी लाखों हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया गया।

माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने अपने भाषण से साफ कर दिया कि बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में आगे काम करेगी। बंगाल बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया। जबकि हिंदू वोटर अलग अलग पार्टियों में बंट गए।

इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जैसा मैंने वादा किया था, मैंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां वे मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसे लोगों की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

