Singham Again climax scene leaked: रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का क्लाइमेक्स सीन लीक

Singham Again climax scene leaked: बॉलीवुड फेमस निर्देशक रोहित शेट्टी और एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन (Singham Again) रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है. वहीं सिंघम अगेन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, रिलीज से पहले ही क्लाइमेक्स सीन लीक हो गया है.

निर्माताओं ने वादा किया है कि लोकप्रिय सिंघम फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनने वाली यह फिल्म जबरदस्त एक्शन और मनोरंजक कहानी पेश करेगी. अब कश्मीर में फिल्म की शूटिंग का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है. अब वायरल हो रही क्लिप में ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन ने जैकी श्रॉफ को गिरफ्तार कर लिया है, जो सिंघम अगेन में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे.

सिंघम के साथ चलते हुए जैकी का किरदार गुस्से में दिख रहा है. मई 2024 में श्रीनगर में फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक बिहाइंड द सीन वीडियो भी लीक हुआ था. क्लिप में अजय और जैकी के बीच कोरियोग्राफी की गई हाथापाई दिखाई गई थी. उन्हें एक सार्वजनिक स्थान पर मुक्का मारते हुए देखा गया था, जहां शूटिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी.

कुछ हफ़्ते पहले, फ़िल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने कश्मीर में अजय और जैकी के साथ सिंघम अगेन की शूटिंग के अपने अनुभव को साझा किया था. अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर, निर्देशक ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें शूटिंग के दौरान उनके द्वारा की गई मस्ती की झलक दिखाई गई थी. कलाकारों और निर्माताओं की कई तस्वीरों के अलावा, क्लिप में बर्फ से ढके पहाड़ों, डल झील और सुरम्य स्थान की सड़कों की तस्वीरें भी हैं.

Capturing the action: Singham 3 brings the thrill to Zainakadal, Srinagar#singham3 #kashmir #srinagar pic.twitter.com/kvhrHPZ9Ji

