World Cup के बीच दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर की बहन का निधन, घर में पसरा मातम

Pakistani Cricketer Shahid Afridi Sister Death: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 इस बार भारत में खेला जा रहा है। क्रिकेट के इस महाउत्सव में पाकिस्तान समेत दुनिया की टॉप टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मंगलवार को उनकी बहन का निधन हो गया है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बहन के निधन की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, ‘ज़ाहिर तौर पर हम अल्लाह के हैं और उसी के पास लौट जाएंगे। भारी मन के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमारी प्यारी बहन का निधन हो गया है।’ इसके आगे अफरीदी ने जनाजे की नमाज के बारे में जानकारी दी।

I am travelling back to see you soon my love stay strong

My sister is fighting for her life right now, I request you to make Duas for her health, will mean a lot. May Allah give her speedy recovery and a long healthy life Ya Rabb pic.twitter.com/CqvqNLCIEF

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) October 16, 2023