India World Cup Team : संजय मांजरेकर ने चुनी वर्ल्ड कप टीम; कोहली-हार्दिक समेत कई धुरंधरों का नाम गायब

India Probable World Cup Team : आगामी टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2024), जून 2024 से यूएसए और वेस्टइंडीज में खेला जाना है। जिसके लिए आईसीसी ने टीम घोषित करने की डेडलाइन 1 मई रखी है। यानी इस डेट तक में सभी 20 देशों को अपनी-अपनी टीमें चुन लेनी है। ऐसे में 30 अप्रैल या एक मई को भारतीय टीम के एलान की संभावना जतायी जा रही है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने संभावित भारतीय टीम चुनी है।

संजय मांजरेकर ने स्टार स्पोर्ट्स पर टी20 विश्व कप 2024 के लिए 15 सदस्यीय भारत की टीम चुनी है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, ईशान किशन और मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया है। इसके अलावा मांजरेकर ने शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और शुबमन गिल जैसे युवा खिलाड़ियों, जिनके वर्ल्ड कप खेलने की संभावना जतायी जा रही है उनको भी इस टीम में शामिल नहीं किया है।

Sanjay Manjrekar’s squad for T20 WC. Virat Kohli Out, Krunal Pandya In. Pass the joint.pic.twitter.com/1HfNRQYfHr

— Trendulkar (@Trendulkar) April 26, 2024