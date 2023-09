Aditya-L1 Mission: सोलर मिशन आदित्य-एल1 ने तीसरी बार बदली कक्षा, सूरज की ओर बढ़ाया एक और कदम

Aditya-L1 Mission: इसरो (ISRO) यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले सोलर मिशन आदित्य एल-1 (Solar Mission Aditya L-1) ने सूरज की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है। आदित्य एल-1 ने पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर (मैन्यूवर) पूरा कर लिया है। अब अंतरिक्षयान 296x 71,767 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर काट रहा है।

भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो (ISRO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया (ईबीएन-3) आईएसटीआरएसी, बेंगलुरु से सफलतापूर्वक पूरी की गई। मॉरीशस, बेंगलुरु, एसडीएससी (सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र)-शार और पोर्ट ब्लेयर में आईएसटीआरएसी/इसरो के केंद्रों ने इस अभियान के दौरान उपग्रह की निगरानी की।’

The third Earth-bound maneuvre (EBN#3) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru.

ISRO’s ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation.

The new orbit attained is 296 km x 71767 km.… pic.twitter.com/r9a8xwQ4My

