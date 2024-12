सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर की तोड़ी गईं सीढ़ियां, अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन

संभल। संभल में हिंसा (Sambhal Violence) और फिर बिजली चोरी में घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क (SP MP Ziaur Rahman Barq) द्वारा किए गए अतिक्रमण पर भी एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन और नगर पालिका की टीम (Administration and Municipality Team) ने घर के बाहर बनी नालियों के ऊपर की सीढ़ियों को बुलडोजर (Bulldozer) के जरिए ध्वस्त (Demolished) कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम (Joint Team of Administration and Municipality) सांसद बर्क के घर पहुंची थी। वहां बुलडोजर (Bulldozer) के द्वारा ध्वस्तीकरण (Demolished) की कार्रवाई करते हुए सांसद के बर्क के बाहर नाली के ऊपर बनी सीढ़ियों को तुड़वा दिया गया है।