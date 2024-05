Sunil Chhetri Retirement: भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने किया संन्यास का ऐलान, इस दिन खेलेंगे फेयरवेल मैच

Sunil Chhetri Retirement: भारत के स्टार फुटबॉलर और नेशनल टीम के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल (International Football) से संन्यास का एलान कर दिया है। छेत्री अपना फेयरवेल मैच यानी आखिरी मैच छह जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। इस बात की जानकारी भारतीय कप्तान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर दी है।

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और अपने पहले ही मैच में उन्होंने भारत के लिए पहला गोल भी किया था। 39 वर्षीय फुटबॉलर छेत्री ने 20 साल के करियर में भारत के लिए 145 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 93 गोल किए हैं। वह भारत के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर और सर्वाधिक कैप्ड खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेंगे। सबसे ज्यादा गोल के मामले में वह एक्टिव खिलाड़ियों की लिस्ट मेंक्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी के बाद छेत्री तीसरे स्थान पर हैं।

सुनील छेत्री का इमोशनल वीडियो मैसेज

I’d like to say something… pic.twitter.com/xwXbDi95WV

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) May 16, 2024