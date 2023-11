IFFI 2023: सनी देओल ने एक बार फिर स्टेज पर मचाई गदर, वीडियो देख जमकर झूमे फैंस

मुंबई: गदर 2 की सफलता से उत्साहित बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) ने गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में धूम मचा दी। उद्घाटन समारोह के दौरान, बॉलीवुड स्टार, निर्देशक अनिल शर्मा, राजकुमार संतोषी और राहुल रवैल के साथ एक मास्टरक्लास के लिए मंच पर पहुंचे। यह गदर 2 के लोकप्रिय ट्रैक, “मैं निकला गड्डी लेके” पर देओल का अचानक किया गया नृत्य था, जिसने सुर्खियां बटोर लीं।

एक जीवंत प्रदर्शन में, सनी देओल ने गाने की तेज़ लय पर उत्साहपूर्वक नृत्य किया, मंच पर उनके प्रशंसक भी उनके साथ शामिल हुए। जैसे ही बॉलीवुड स्टार ने अपने डांस मूव्स दिखाए तो भीड़ खुशी से झूम उठी। वायरल पल ने IFFI 2023 के खुशी के माहौल को कैद कर लिया।

हल्के-फुल्के डांस के बावजूद, कार्यक्रम ने भावनात्मक मोड़ ले लिया क्योंकि निर्देशकों ने फिल्म उद्योग में सनी देओल की यात्रा पर चर्चा की। राहुल रवैल के साथ बातचीत के दौरान, सनी ने अपने करियर के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की, आभार व्यक्त किया और उनके भावनात्मक स्वभाव को स्वीकार किया।

It's Dancing Moment For @iamsunnydeol🕺

In his special #IIFI54 session, #SunnyDeol shakes his legs with Fans on the tune of #Gadar2 Blockbuster Song #MainNiklaGaddiLeke 😍

Sunny Deol literally redefining stardom 👌#IFFI2023 #IIFI pic.twitter.com/3JY4E8a0ki

