तनुश्री चटर्जी, सिंटू सिंह सागर की फ़िल्म ‘लछमिनिया’ का फर्स्ट लुक आउट

‘Lachminiya’ First look Out: फ़िल्म फैक्ट्री, नटरंग एंटरटेनमेंट, रंब्बो फ़िल्म प्रोडक्शन बैनर के तले निर्मित की गई हिंदी फिल्म ‘लछमिनिया’ का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया में जारी किया गया है। इस फ़िल्म के मुख्य कलाकार तनुश्री चटर्जी, सिंटू सिंह सागर हैं। इस फ़िल्म के निर्देशक रितेश एस कुमार हैं। निर्माता अजिताभ तिवारी हैं। लेखक विशाल पांडेय, दिव्यांशु मिश्रा हैं। संगीतकार आशीष डोनाल्ड, गीतकार ए बी मोहन, डीओपी बादल मणि, एडीटर अर्जुन मरकबा हैं। आर्ट अशोक, पब्लिसिटी डिजाईनर क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो हैं।

इस फ़िल्म में तनु श्री ने सिंटू सिंह के साथ अलग किरदार में नजर आने वाली हैं। उन्होंने अब तक के निभाये गये रोल से अलग हटकर बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार अदा किया है। वह एक साधारण ग्रामीण युवती के किरदार में नजर आ रही हैं। वहीं सिंटू सिंह साधारण ग्रामीण युवक की भूमिका में दिख रहे हैं।

फिल्म ‘लछमिनिया’ के फर्स्ट लुक आउट होने की जानकारी एक्ट्रेस तनुश्री चटर्जी ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि… ‘कोई भी जाति नीच नहीं होती, लेकिन कुछ नीच हर जाति में होते हैं…इट्स अ आर्ट फ़िल्म (हिंदी)…’



गौरतलब है कि फिल्म ‘लछमिनिया’ की यह कहानी उस समाज की टीस और पीड़ा का जीवंत चित्रण है, जहाँ जाति व्यवस्था ने एक विषैले नाग की भांति अपनी जड़ें फैला रखी हैं। सदियों से ऊँची जाति के लोग निचली जातियों पर अत्याचारों का अम्बार लगाते आए हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत चीखों का दस्तावेज़ है, जो वर्षों से घुट-घुटकर मर रही हैं।