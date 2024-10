Team India Announced : विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया घोषित; सलीमा टेटे को सौंपी गयी कप्तानी

Team India Announced : विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी इंडिया ने सोमवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट के लिए टीम का कप्तान सलीमा टेटे को बनाया गया, जबकि उपकप्तान के रूप में नवनीत कौर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। भारत बड़ी उम्मीदों के साथ प्रतियोगिता में उतर रहा है, पिछले साल रांची में हुए एडिशन में उसने खिताब जीता था।

दरअसल, विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 11 से 20 नवंबर तक बिहार के नव विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा, मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित पांच अन्य देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 11 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेगा।

कप्तान टेटे ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, “टीम को एक और बड़े टूर्नामेंट में ले जाना एक अविश्वसनीय एहसास है, खासकर गत चैंपियन के रूप में। हमने कड़ी ट्रेनिंग की है और हमारे पास अनुभवी और युवा प्रतिभा खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत इकाई है। हमारा लक्ष्य अपने खिताब की रक्षा करना और उसी जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ खेलना है जो हमने पिछले साल दिखाया था।”

🇮🇳 𝕊𝕢𝕦𝕒𝕕 𝔸𝕟𝕟𝕠𝕦𝕟𝕔𝕖𝕞𝕖𝕟𝕥 𝔸𝕝𝕖𝕣𝕥!🇮🇳

Presenting the Indian Women’s Hockey Team for the 𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 𝐑𝐚𝐣𝐠𝐢𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒! With a mix of experience, talent, and youthful energy, our players are ready to… pic.twitter.com/89ZgYwQP64

— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 28, 2024