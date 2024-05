‘The Acolyte’ series Trailer Release: हॉलीवुड वेब सीरीज ‘स्टार वार्स: द एकोलाइट’ का नया दमदार ट्रेलर रिलीज

‘The Acolyte’ series Trailer Release: साल 2024 की मोस्ट अवेटेड हॉलीवुड वेब सीरीज में से एक ‘स्टार वार्स: द एकोलाइट’ का नया ट्रेलर रिलीज (New trailer release of ‘Star Wars: The Acolyte’) कर दिया गया है। इस सीरीज में दर्शकों को भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। अब फैंस इसका ट्रेलर देखने के बाद अपने अलग-अलग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं।

आपको बता दें, इस सीरीज में एमी-विजेता स्क्विड गेम अभिनेता ली जंग-जे, अमांडला स्टेनबर्ग, जिन्हें टाइम की 2015 और 2016 की सबसे प्रभावशाली टीन्स की सूची में शामिल किया गया था और द मैट्रिक्स स्टार कैरी-ऐनी मॉस दिखाई देने वाली हैं।

‘स्टार वार्स: द एकोलाइट’ के 1 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर में देखा जा सकता है कि द हाई रिपब्लिक युग के दौरान सिथ को कैसा प्रतीत होता है। जेडी का मानना ​​है कि सिथ एक मिलेनियम पहले गायब हो गए हैं और इतिहास में छिपी हुई यादों के अलावा कुछ नहीं रह गया है। उन्हें लगभग भुला दिया गया है।

वहीं, ट्रेलर में आगे एक्शन का फुल डोज दिखाया गया है, जिसे देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी मजेदार होने वाली है। इसे देखने के बाद फैंस अपने रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सिथ कोड की पहली लाइन का पार्ट: शांति एक झूठ है, केवल जुनून है।