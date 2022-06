बुलडोजर के नीचे रौंद दिया संविधान को , केवल बचा है अत्याचार का शासन : रणदीप सिंह सुरजेवाला

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में बुधवार को तीसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ हो रही है। इससे इतर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने उसके मुख्यालय पर ‘हमला’ बोला है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस ने कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने कहा कि पुलिस के इस व्यवहार और जनता के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाए जाने के खिलाफ कांग्रेस गुरुवार को सभी राजभवनों का घेराव करेगी। उधर, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दाखिल नहीं हुए और न ही उन्होंने बल प्रयोग किया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की हर सीमा पार गई। भाजपा के इशारे पर पुलिस दरवाजे तोड़कर कांग्रेस मुख्यालय में घुसी और नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पीटा। अब लगता है कि प्रजांतत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान को बुलडोजर के नीचे रौंद दिया गया है, केवल अत्याचार का शासन बचा है।’’

