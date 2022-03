यूपी में ‘The kashmir Files’ टैक्स फ्री, जयंत बोले योगी जी- फिल्म नहीं, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाओ

यूपी (UP) में अब योगी सरकार ने 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को टैक्स फ्री (Tax Free) कर दिया है। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल (Rashtriya Lok Dal) के अध्यक्ष जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने कहा कि फिल्म की बजाय सरकार को पेट्रोल-डीजल (Petrol - Diesel) पर शुल्क घटाना चाहिए। जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने ट्वीट कर यह बात कही है। बता दें इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा में भी 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को टैक्स फ्री (Tax Free) हो चुकी है।