  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. धरती पर महाविनाश हुआ तो इंसानों को भूख से बचाएगा ये सीक्रेट तिजोरी, भारत ने भी जमा किए खास बीज

धरती पर महाविनाश हुआ तो इंसानों को भूख से बचाएगा ये सीक्रेट तिजोरी, भारत ने भी जमा किए खास बीज

नॉर्वे के स्वालबार्ड में बना 'डूम्सडे वॉल्ट' दुनिया के लाखों बीजों को सुरक्षित रखता है। भारत ने भी चना, मूंगफली, बाजरा और अरहर जैसे पारंपरिक बीज यहां जमा किए हैं। इसका मकसद प्राकृतिक आपदा या किसी बड़े संकट के बाद खेती और खाद्य सुरक्षा को फिर से बहाल करना है।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Svalbard Global Seed Vault: दुनिया में कभी परमाणु युद्ध, भयानक प्राकृतिक आपदा या जलवायु परिवर्तन के कारण खेती तबाह हो गई तो इंसानों के सामने खाने का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में एक अनोखी तिजोरी बनाई गई है। इसे ‘स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट’ कहा जाता है। दुनिया इसे ‘डूम्सडे वॉल्ट’ यानी कयामत की तिजोरी के नाम से भी जानती है। इस बैंक में भारत समेत दुनिया के कई देशों के लाखों बीज सुरक्षित रखे गए हैं।

पढ़ें :- तिब्बत में भयंकर भूकंप से मची तबाही, 4 घंटे में 13 बार धरती के कांपने से दहशत में लोग

बर्फीले पहाड़ के अंदर बनाई गई है तिजोरी

नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीपसमूह में साल 2008 में इस सीड वॉल्ट की शुरुआत हुई थी। इसे पहाड़ के अंदर करीब 150 मीटर गहराई में बनाया गया है। इसकी खास बनावट इसे प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी खतरों से बचाने में मदद करती है। यहां बीजों को माइनस 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, ताकि उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। इसका मकसद दुनिया की फसलों की विविधता को सुरक्षित रखना है, जिससे किसी बड़े संकट के बाद दोबारा खेती शुरू की जा सके।

भारत ने भी जमा किए अपने पारंपरिक बीज

इस वैश्विक बीज बैंक में भारत की भी अहम भागीदारी है। भारत ने चना, मूंगफली, बाजरा और अरहर जैसी फसलों के बीज यहां सुरक्षित रखे हैं। इस वॉल्ट की खासियत यह है कि यहां जमा बीजों का मालिकाना हक संबंधित देश के पास ही रहता है। जिस देश ने बीज जमा किए हैं, वही उन्हें वापस निकाल सकता है।

सीरिया युद्ध में पहली बार निकाले गए थे बीज

इस तिजोरी की उपयोगिता सीरिया युद्ध के दौरान सामने आई थी। अलेप्पो स्थित जीन बैंक के तबाह होने के बाद यहां से बीज निकालकर खेती को दोबारा शुरू करने में मदद ली गई थी। यह पहला मौका था जब इस वॉल्ट से बीजों की निकासी की गई।

पढ़ें :- इटली में दो बवंडरों ने मचाई भयंकर तबाही, 11 लोग अस्पताल में भर्ती; स्कूल और मकानों को भारी नुकसान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Heathrow Airport: हवा में डगमगाया ब्रिटिश एयरवेज का विमान, दो बार रनवे से टकराई पूंछ; VIDEO वायरल

Heathrow Airport: हवा में डगमगाया ब्रिटिश एयरवेज का विमान, दो बार रनवे...

धरती पर महाविनाश हुआ तो इंसानों को भूख से बचाएगा ये सीक्रेट तिजोरी, भारत ने भी जमा किए खास बीज

धरती पर महाविनाश हुआ तो इंसानों को भूख से बचाएगा ये सीक्रेट...

पेट की चर्बी घटाने के लिए सिर्फ डाइट काफी नहीं, रोजाना करें ये पांच असरदार एक्सरसाइज

पेट की चर्बी घटाने के लिए सिर्फ डाइट काफी नहीं, रोजाना करें...

रूखे-बेजान और झड़ते बालों के लिए गुड़हल के फूल और पत्तियां क्यों हैं खास? जानें तेल बनाने का तरीका

रूखे-बेजान और झड़ते बालों के लिए गुड़हल के फूल और पत्तियां क्यों...

यूपी में निकाह के कार्ड पर हिंदू दूल्हों के नाम देख भड़के लोग, शादी रुकवाने के लिए गार्डन मालिक को फोन पर दी धमकी

यूपी में निकाह के कार्ड पर हिंदू दूल्हों के नाम देख भड़के...

दिल्ली-NCR में दिवाली पर जलेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 दिन की अनुमति, जानें क्या हैं नियम

दिल्ली-NCR में दिवाली पर जलेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी 2...