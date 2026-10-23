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तिब्बत में भयंकर भूकंप से मची तबाही, 4 घंटे में 13 बार धरती के कांपने से दहशत में लोग

तिब्बत में शक्तिशाली भूकंप आने की खबर सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 7 तीव्रता के भूकंप के झटकों से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। जिसमें करीब 16 लोगों की मौत और सैकड़ों मकानों के ढहने का दावा किया जा रहा है।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Tibet Earthquake: तिब्बत गुरुवार रात भूकंप के जोरदार झटकों से कांप उठा। रात करीब 8:03 बजे भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया, इसके बाद लगातार कई झटके आए। बताया गया है कि लगभग चार घंटे के भीतर कुल 13 बार धरती कांपी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लगातार झटकों के बीच लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे इलाके में भगदड़ मच गई।। रिपोर्ट में कम से कम 339 मकानों के ढहने की बात कही गई है।

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अब तक की खबरों के मुताबिक भूकंप की वजह से कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव अभियान चलाए जाने का भी उल्लेख है।

 

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के हवाले से बताया गया है कि भूकंप का केंद्र उत्तरी तिब्बत के नागकू शहर के आसपास था। इसकी गहराई करीब 173 किलोमीटर बताई गई है। हालांकि, भूकंप की तीव्रता, केंद्र और गहराई की पुष्टि के लिए आधिकारिक भूकंपीय रिकॉर्ड देखना आवश्यक है।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की गई और पुलिस तथा बचाव दलों को तैनात किया गया। राहत सामग्री पहुंचाने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने की जानकारी भी दी गई है। इन अभियानों की वर्तमान स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

भौगोलिक दृष्टि से तिब्बती पठार भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की परस्पर गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। इन प्लेटों की हलचल के कारण यहां भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। फिलहाल, इस घटना में जान-माल के नुकसान, भूकंप के सटीक आंकड़ों और राहत कार्यों की स्थिति की पुष्टि के लिए आधिकारिक अपडेट का इंतजार है।

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