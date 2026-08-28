Video Viral : नेपाल में नदी से तांडव रोकने के लिए विनती करती महिला, अब बस थम जाओ और जो गलती हुई हो उसे माफ कर दो

नेपाल-तिब्बत सीमा (Nepal-Tibet border) पर भारी भूस्खलन और मलबे के नदियों में गिरने की वजह से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों (Bhotekoshi and Trishuli Rivers) में अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में भयानक तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) में अभी तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता है।
नई दिल्ली। नेपाल-तिब्बत सीमा (Nepal-Tibet border) पर भारी भूस्खलन और मलबे के नदियों में गिरने की वजह से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों (Bhotekoshi and Trishuli Rivers) में अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में भयानक तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) में अभी तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता है।
नेपाल (Nepal) में आई इस तबाही ने साफ कर दिया है कि धरती पर प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। बाढ़ ने नेपाल में ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ लोग बेघर भी हो गए हैं। अब सोशल मीडिया (Social Media) पर नदी से तांडव रोकने की गुहार लगाती एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो मे लोगों के दिल को जीत लिया है। वीडियो में महिला नदी आटा अर्पित करती दिख रही है।
A Nepali women prays beisde the river by offering Atta and asking the nature to calm down and protect everyone ..
Dear Rahul Gandhi, You cannot snach faith from Poeple no matter how much you try!! pic.twitter.com/c46FMXkNot
— Rohit (@Iam_Rohit_G) August 27, 2026
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वीडियो में महिला प्लेट में आटा ली होती है, जिसे वह नदी में अर्पित करती है और नदी के सामने अपना सिर झुकाती है। महिला आगे बढ़ते रहने की विनती करती है। तेज लहरों के साथ बह रहे पानी को महिला जमीन पर पैर छूती है। वह नदी से अपनी पूरी श्रद्धा से यह प्रार्थना कर रही है कि भगवान अब बस थम जाओ और जो गलती हुई हो उसे माफ कर दो।
बाढ़ के इस खौफनाक स्वरूप के सामने इंसान पूरी तरह बेबस नजर आया, तो वहीं महिला को पारंपरिक आस्था के साथ नदी (प्रकृति) को शांत करने की गुहार लगाते देखा जा सकता है। शख्स ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि एक नेपाली महिला नदी के किनारे आटा चढ़ाकर प्रार्थना कर रही है और प्रकृति से शांत होने और सबकी रक्षा करने की विनती कर रही है। शख्स ने कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर लें, वह किसी से उसका भरोसा नहीं छीन सकता।
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में हम आस्था, उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। महिला का नदी की पूजा करना उसकी प्रकृति के प्रति श्रद्धा को भी दर्शाता है।