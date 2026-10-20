टिया बाजपेई का ‘Maa Asche’ बंगाल की संस्कृति और मां दुर्गा की शक्ति का करता है भावपूर्ण उत्सव

मुंबई। गायिका और गीतकार टिया बाजपेई (Tia Bajpai) अपने नए गीत ‘Maa Asche’ के जरिए बंगाल की भक्ति, भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को खूबसूरती से जीवंत कर रही हैं। आस्था और दुर्गा पूजा के उत्सव को समर्पित यह गीत मां दुर्गा के आगमन से जुड़ी प्रतीक्षा, उमंग और आनंद को बखूबी दर्शाता है। पारंपरिक भक्ति भाव को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ते हुए ‘Maa Asche’ एक ऐसा संगीतमय अनुभव प्रस्तुत करता है, जो बंगाल की सदियों पुरानी उत्सव परंपराओं की आत्मा को संजोते हुए विभिन्न पीढ़ियों को एक-दूसरे से जोड़ता है।

गीत के बारे में बात करते हुए टिया बाजपेई (Tia Bajpai) कहती हैं, ‘Maa Asche’ मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि यह मेरी आस्था, भक्ति और मां दुर्गा के आगमन से जुड़ी खूबसूरत भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इस गीत के माध्यम से मैं बंगाल की आत्मा और दुर्गा पूजा के दौरान लाखों लोगों के दिलों में उमड़ने वाली भावनाओं को दर्शाना चाहती थी। इस गीत की कलाकार और गीतकार होने के नाते, इन भावनाओं को शब्दों और संगीत में पिरोना मेरे लिए एक बेहद खूबसूरत अनुभव रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह गीत लोगों को माँ दुर्गा के और करीब लाएगा तथा उनके दिलों को सकारात्मकता, प्रेम और भक्ति से भर देगा।

यह गीत दुर्गा पूजा की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है—भक्तों की श्रद्धा, उत्सव की लय और त्योहार के दौरान समुदायों में दिखाई देने वाली एकजुटता। अपने भावपूर्ण विषय के साथ ‘Maa Asche’ श्रोताओं को माँ दुर्गा के आगमन को केवल एक धार्मिक अवसर के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत भावना और सांस्कृतिक अनुभूति के रूप में महसूस करने का अवसर देता है।

इस गीत का संगीत Prince Romal, जिन्हें Arian Romal के नाम से भी जाना जाता है, ने तैयार किया है। उनका संगीत गीत को एक आधुनिक पहचान देता है, साथ ही इसकी भक्तिमय आत्मा को भी खूबसूरती से बनाए रखता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार साझा करते हुए अरिन रोमल (Arian Romal) कहते हैं, ‘Maa Asche’ के साथ हमारा उद्देश्य मां दुर्गा के प्रति सदियों से चली आ रही श्रद्धा को ऐसे संगीत के साथ जोड़ना था, जो आज की पीढ़ी के दिलों तक पहुंच सके। यह गीत बंगाल की संस्कृति, दुर्गा पूजा की ऊर्जा और उस आस्था का उत्सव है, जो लोगों को एक साथ जोड़ती है। इतनी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव वाली परियोजना पर काम करना मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है। मुझे उम्मीद है कि श्रोता इसके हर सुर में छिपी भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे।

इस गीत की मिक्सिंग और मास्टरिंग (Maximum Risk Studios) ने की है, जिसने इसके भक्तिमय संगीत को एक परिष्कृत और प्रभावशाली स्वरूप दिया है। पूरी टीम ने मिलकर ऐसा गीत तैयार किया है, जो परंपरा का सम्मान करते हुए नई पीढ़ी के श्रोताओं से भी जुड़ता है।

‘Maa Asche’ केवल एक त्योहार के अवसर पर रिलीज़ किया गया गीत नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और सामूहिक उत्सव की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। यह गीत खुले दिल और नई श्रद्धा के साथ मां दुर्गा का स्वागत करने की भावना को जीवंत करता है, जो इसे दुर्गा पूजा के उत्सव के लिए एक उपयुक्त संगीतमय प्रस्तुति बनाता है।

अपनी भक्ति से भरी भावनाओं और बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा के उत्सव के साथ ‘Maa Asche’ संगीत, परंपरा और आध्यात्मिकता को एक सूत्र में पिरोते हुए मां दुर्गा को एक भावपूर्ण स्वांरजलि अर्पित करता है।