Tomato Price Rise : दिल्ली-एनसीआर में सरकार ने  60 रुपये किलो के भाव पर सब्सिडी वाले टमाटर की बिक्री शुरू की

Tomato Price Rise : टमाटर की आसमान छूती कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने 60 रुपये किलो सरकार ने 60 रुपये टमाटर बिक्री की योजना शुरू की। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी (Food and Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi) ने सोमवार को दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 60 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर उपलब्ध (Tomatoes available at discounted rates) कराने की नई योजना की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य टमाटर की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) की वैन, सब्सिडी वाली दर पर टमाटर उपलब्ध कराएगी। टमाटर दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी बेचा जाएगा। केंद्र ने खुदरा बाजार में टमाटर की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार हस्तक्षेप पहल की।

नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) (NCCF) विशेष रूप से तैनात वैन के माध्यम से वितरण का प्रबंधन करेगा। यह प्रयास टमाटर की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के जवाब में किया गया है, जो दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 70-100 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है।

जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्रमुख शहरों, खासकर दिल्ली में टमाटर की कीमतों में उछाल को रोकने के लिए यह पहल शुरू करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि आज से सब्सिडी वाले टमाटर 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाएगा।