फिल्म ‘द फैमिली स्टार’ का ट्रेलर जारी, विजय देवरकोंडा-मृणाल ठाकुर की जोड़ी लगी बेहद चटपटी

नई दिल्ली। परशुराम पेटला के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘द फैमिली स्टार’ (Film The Family Star) का शानदार ट्रेलर आ चुका है। फिल्म से जुड़े सभी स्टार कास्ट अपने-अपने सोशल अकाउंट ट्रेलर को जारी कर किया है। जारी हुए ट्रेलर में विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और मृणाल ठाकुर (Mrinal Thakur) की प्यार भरी नोंक-झोंक काफी दिलचस्प लग रही है। फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी। इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं।

विजय ने अपनी सोशल अकाउंट पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा- इस गर्मी.. केवल एक वीक में-जश्न मनाएं, हंसें, खुश हों, फिर से जिएं और सिनेमाघरों में अच्छा समय बिताएं। विजय के अलावा मृणाल ने भी अपने सोशल अकाउंट से इस ट्रेलर को शेयर किया है।

ट्रेलर की शुरुआत विजय द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हुए होती है कि वह उसके जीवन से कुछ भी न छीने और न ही कुछ जोड़ें। ट्रेलर में विजय को एक पूर्ण पारिवारिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है और मृणाल उनके जीवन में एक नए किराएदार के रूप में आती हैं। यह फिल्म रोमांस, ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है। विजय और मृणाल के बीच मस्ती और प्यार भरी नोंक-झोंक आपका दिल छू लेगी।

#FamilyStar Trailer.https://t.co/7iiB8OcaQy

This summer. In just one week-

go celebrate, laugh, cheer, relive and have a great time in the theaters 😄 pic.twitter.com/xkbNkBZ0AG

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 28, 2024