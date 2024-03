Vijay Deverakonda को रश्मिका मंदाना ने दी बधाई, पोस्ट शेयर कर लिखा- क्यूटेस्ट

Vijay Deverakonda: साउथ स्टार विजय देवरकोंडा का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है। वे इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी ‘फैमिली स्टार’ को लेकर लाइमलाइट में हैं, जो 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विजय और मृणाल ठाकुर (Mrinal Thakur) स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। इस ट्रेलर को देखने के बाद विजय की गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी अपनी खुशी बयां करने से खुद को नहीं रोक पाईं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर फिल्म की पूरी टीम को बधाई दे दी। रश्मिका ने लिखा, “मैं अपने डार्लिंग परशुराम पेटला और विजय देवरकोंडा को फैमिली स्टार के लिए बधाई देती हूं। ये 5 अप्रैल को आ रही है। बहुत उत्साहित हूं। आपके हाथ में पहले से ही एक सफलता है। पार्टी चाहिए। मृणाल ठाकुर ऑल द बेस्ट माय लव।” रश्मिका की पोस्ट पर विजय ने कमेंट कर लिखा, ‘क्यूटेस्ट।’

I wish my darlings @ParasuramPetla 🌻 and @TheDeverakonda 🤍 the bestestestestttt for #FamilyStar .. ❤️❤️

April 5th it isssss! So exciteddddd! 🩷

You guys definitely have a winner on hand! 🥳💃🏻 party kavaliiiii! 🥳🥳✨@mrunal0801 all the best my love! ❤️ https://t.co/f4aPH1ajnk

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) March 28, 2024