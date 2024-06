Train Accident : मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा, फिर हवा में उड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 बोगियां

Kanchenjunga Express Accident LIVE: कंचनजंगा एक्सप्रेस (Kanchenjunga Express) के साथ यह भीषण हादसा सोमवार को सिलीगुड़ी सबडिविजन (Siliguri Subdivision) के तहत आाने वाले रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास रुईधासा में हुआ है। यह इलाका दार्जिलिंग जिले में आता है। कंचनजंगा एक्सप्रेस (Kanchenjunga Express) के साथ यह हादसा सुबह 9 बजे हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी (Goods Train) ने सिग्नल तोड़ा था। इसकी वजह से वह कंचनजंगा एक्सप्रेस (Kanchenjunga Express) से पीछे से जाकर टकरा गई।

कंचनजंगा एक्सप्रेस (Kanchenjunga Express) में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि दार्जिलिंग के अडिशनल एसपी अभिषेक रॉय ने की है। उन्होंने कहा कि 5 लोग मारे गए हैं, जबकि 20 से 25 की मौत हो गई है। यह हादसा गंभीर है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी (Goods Train) ने कंचनजंगा एक्सप्रेस (Kanchenjunga Express) में पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस (Kanchenjunga Express) निजबारी स्टेशन पर खड़ी थी। तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दिया। हादसा इतना भयानक था कि एक के बाद एक बॉगी पटरी से उतर गयी। वहीं गार्ड का बोगी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया। हादसे के बाद रेल यात्रियों के बीच चीख-फुकार शुरू हो गयी। घटना जानकारी मिलते ही कटिहार रेलमंडल के डीआरएम सुरेंद्र कुमार (DRM of Katihar Railway Division Surendra Kumar) सहित विभाग के रेल अधिकारी, न्यू जलपाईगुड़ी के एडीआरएम, एरिया मैनेजर (ADRM, Area Manager of New Jalpaiguri) घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन (New Jalpaiguri Train) में हादसे की खबर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने ट्वीट कर लिखा कि बचाव कार्य तेजी से जारी है। रेलवे, एडीआरएफ (ADRF) और एसडीआरएफ (SDRF) मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं।

कंचनजंगा एक्सप्रेस (Kanchenjunga Express) हादसे में गार्ड, लोको पायलट सहित पांच की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि करते हुए कटिहार रेल मंडल के सीनियर डीसीएम धीरज चंद्र कलिता (Senior DCM of Katihar Railway Division Dhiraj Chandra Kalita) ने बताया कि इस हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत हुई है। चर्चा है कि मालगाड़ी के लोको पायलट अनिल कुमार (Goods train loco pilot Anil Kumar) की भी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मौतों की संख्या अभी बढ़ सकती है। क्षतिग्रस्त ट्रेन के कोच के अंदर यात्री फंसे हुए हैं उसे बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। एनजेपी के एडीआरएम तथा एरिया मैनेजर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं बचाव और राहत कार्य जारी है।

ट्रेन की बोगियों में फंसे जख्मी यात्री, डिब्बे काटकर निकाले जा रहे

ट्रेन की बोगियों में फंसे यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए राहत कार्य तेजी से काम कर रहा है। बॉगी में 100 के करीब यात्रियों के फंसने की बात है। इसको निकालने का प्रयास जारी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची डे (Northeast Frontier Railway CPRO Sabyasachi Dey) ने कहा कि घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर अधिकारी रवाना हुए हैं कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग जख्मी हुए इसकी जानकारी लेने पर ही कुछ कहा जा सकता है । हालांकि घटना के बाद कटिहार रेल मंडल (Katihar Railway Division) ने हेल्पलाइन जारी करने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं।