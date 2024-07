Trouble : अब YouTube पड़ा ठप, यूजर्स एप और वेबसाइट नहीं कर पा रहे है एक्सेस

नई दिल्ली। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की सर्विस पूरी दुनिया में ठप पड़ी थी। इसके बाद अब YouTube के ठप होने की खबर है। YouTube यूजर्स को एप और वेबसाइट दोनों पर दिक्कत हो रही है। लोग एप और साइट दोनों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। DownDetector के मुताबिक आज यानी 22 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे से लोगों को YouTube पर दिक्कत हो रही है।

YouTube is Down … uploaded videos are not showing in feed @YouTube @YouTubeIndia

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा दिक्कत YouTube एप के साथ हो रही है। 33 फीसदी यूजर्स ने वीडियो अपलोड में हो रही दिक्कत को लेकर शिकायत की है, वहीं 23 फीसदी ने वेबसाइट को लेकर शिकायतें की है। YouTube के सपोर्ट पेज पर इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।

