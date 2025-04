सिर्फ 6499 रुपये में लॉन्च हुआ जबरदस्त स्मार्टफोन; मिलेगा 5200mAh बैटरी, 6GB RAM व 32MP कैमरा

Smartphone Under ₹7000: पोको के एक और सस्ते स्मार्टफोन ने आज भारत में दस्तक दे दी है। कंपनी ने अपने नए बजट स्मार्टफोन POCO C71 को 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह फोन 5200mAh बैटरी, 6GB तक RAM व 32MP रियर कैमरे से लैस है। आइये नए POCO फोन की डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

POCO C71 में डुअल-टोन फिनिश के साथ एक आकर्षक डिजाइन दिया गया है। इस फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। POCO C71 की कीमत बेस मॉडल 4जीबी रैम +64जीबी के लिए 6,499 रुपये है, जबकि टॉप मॉडल 6जीबी रैम+ 128जीबी में 7,499 रुपये का पड़ेगा। नए पोको फोन की सेल 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। यह फोन डेजर्ट गोल्ड, कूल ब्लू और पावर ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा।

POCO C71 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.88-इंच HD+ (1640×720 पिक्सल) डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, वॉटरड्रॉप नॉच, 240Hz टच सैंपलिंग रेट, 600 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड और वेट हैंड टच सपोर्ट है। फोन Unisoc T7250 SoC प्रोसेसर द्वारा संचालित है। यह 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 32MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है।

