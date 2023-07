Twitter New Logo: बदलने जा रहा है ट्विटर का लोगो! एलन मस्क ने बताया क्या होगा नाम?

Twitter New Logo: ट्विटर में अक्सर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। एलन मस्क बीते ​महीनों ट्विटर में कई बदलाव कर चुके हैं। इस बीच उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है, जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल, एलन मस्क अब ट्विटर का लोगों बदलने वाले हैं।

एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्वीट कर लिखा कि जल्द हम ट्विटर ब्रांड और पक्षियों को गुड बॉय बोल देंगे। एक और ट्वीट में मस्क ने लिखा कि यदि आज रात तक कोई बढ़िया लोगो पोस्ट होता है तो वे उसे कल से लाइव कर देंगे। यानि वही ट्विटर का नया लोगो हो जाएगा।

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023