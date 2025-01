UCO Bank Recruitment: यूको बैंक ने 250 पदों पर निकाली भर्ती, ये डिग्री वाले आज ही करें अप्लाई

UCO Bank Recruitment: यूको बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती महाराष्ट्र, असम, गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में की जाएगी। फीस भुगतान करने की आखिरी तारीख भी 5 फरवरी तय की गई है।

स्टेट वाइस वैकेंसी डिटेल्स

गुजरात: 57 पद

महाराष्ट्र : 70 पद

असम : 30 पद

कर्नाटक : 35 पद

त्रिपुरा : 13 पद

सिक्किम : 6 पद

नागालैंड : 5 पद

मेघालय : 4 पद

केरल : 15 पद

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: 10 पद

जम्मू – कश्मीर : 5 पद

कुल पदों की संख्या : 250

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री।

उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए।

एज लिमिट

20 – 30 साल

रिजर्व कैटेगरी को उम्र में छूट दी जाएगी।

सिलेक्शन प्रोसेस

रिटन एग्जाम के बेसिस पर

सैलरी

48,480 – 85,920 रुपए प्रतिमाह

फीस

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी : 175 रुपए

अन्य सभी : 850 रुपए

ऐसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर जाएं।

होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।

“Click Here for New Registration” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें।

फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट लेकर रखें।