UCO Bank Recruitment: यूको बैंक ने 544 पदों पर निकली भर्ती, ये डिग्री वाले आज ही करें अप्लाई

UCO Bank Recruitment: यूको बैंक (यूको बैंक) में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती (Recruitment for the post of Apprentice) के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर एक्टिव लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कैटेगरी वाइस वैकेंसी डिटेल्स

सामान्य: 278 पद

ओबीसी: 106 पद

ईडब्ल्यूएस: 41 पद

एससी: 82 पद

एसटी: 37 पद

कुल 544 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2024 को 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, PwBD, आदि) के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

स्टाइपेंड

15 हजार रुपए प्रतिमाह

सिलेक्शन प्रोसेस

रिटन एग्जाम

इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर जाएं। होमपेज पर UCO Bank Apprentice 2024 के लिए दिए गए “Click Here to Apply Online” पर क्लिक करें। इसके बाद “Click Here for New Registration” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म सब्मिट करें। इसका प्रिंटआउट लेकर रखें।