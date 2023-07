UP News : सरकारी डॉक्टरों की मनमानी पर योगी सरकार लेगी बड़ा एक्शन, जल्द बर्खास्त होंगे 742 डॉक्टर, लिस्ट तैयार

UP News : यूपी (UP) में बड़ी संख्या में सरकारी डॉक्टर (Doctors) अपनी मनमानी से नौकरी कर रहे हैं। इसी क्रम में ऐसे 742 डॉक्टरों (Doctors) की लिस्ट सामने आई है। जो बिना बताएं लंबे समय से ड्यूटी से गायब चल रहे हैं। इसके साथ ही बिना काम किए सरकार से हर महीने सैलरी ले रहे हैं। अब इतनी बड़ी लापरवागी करने वाले इन सभी डॉक्टरों (Doctors) को बर्खास्त करने की तैयारी हो रही है।

इन डॉक्टरों (Doctors) की बर्खास्तगी के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य महानिदेशालय (Directorate General of Medical and Health) की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है। लिस्ट के अनुसार कुछ डॉक्टर 5 सालों से गायब चल रहे हैं। लेकिन एक दो सालों से कई डॉक्टरों (Doctors) अपनी ड्यूटी से नदारत चल रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक डॉ. राजा गणपति आर (Medical and Health Director Dr. Raja Ganapathy R) ने बताया है कि ड्यूटी से नदारत चल रहे 742 डॉक्टरों (Doctors) को तीन-तीन बार नोटिस भेजा जा चुका है। इसके बाद भी कोई जवाब न आने पर अब इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन सभी की बर्खास्तगी के बाद नई भर्ती की जा सकती है।

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में डॉक्टरों की बेहद कमी है। 19 हजार 700 पदों पर सिर्फ 11 हजार पदों पर लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जल्द ही भर्ती की जा सकती है। जानकारी में सामने आया है कि अच्छे वेतन और सुख-सुविधाओं के लालच में ज्यादातर डॉक्टर बिना जानकारी दिए नौकरी छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में चले गए हैं। वहीं, कुछ डॉक्टर गायब होने के बावजूद साठगांठ कर वेतन भी ले रहे हैं।

जिलों में कितने डॉक्टर ड्यूटी पर उपस्थित हैं और कितने छुट्टी पर चल रहे हैं। जब इसकी सूची बनाई गई, तब इतनी बड़ी संख्या डॉक्टरों के गायब होने की बात सामने आई है। बता दें साल 2010 में करीब 180 डॉक्टरों को ऐसे ही बर्खास्त किया गया था।