UP Police Result OUT : यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी , 174316 पास, कटऑफ 214 के पार

लखनऊ। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट (UP Police Constable Result) जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम uppbpb.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गये डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। कुल 60,244 वैकेंसी के 2.5 गुना 174316 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 214.04644 रहा है। कटऑफ में जिनके समान अंक आए थे, उन सभी का चयन किया गया है। सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Recruitment Exam) में करीब 48 लाख पंजीकृत थे जिसमें से लगभग 32 लाख ने एग्जाम दिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल री-एग्जाम (UP Police Constable Re-Exam) का आयोजन 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त 2024 को कुल 10 पालियों में कराया गया था।

समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को हुआ चयन

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment Exam) में कुल 60,244 वैकेंसी हैं। इसका ढाई गुना 174316 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट व डीवी राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कटऑफ में जिनके समान अंक आए थे, उन सभी का चयन किया गया है।

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की कटऑफ क्या रही?

अनारक्षित – 214.04644

ईडब्ल्यूएस – 187.31758

ओबीसी – 198.99599

एससी – 178.04955

एसटी – 146.73835

महिला वर्ग की कटऑफ

अनारक्षित – 203.90879

ईडब्ल्यूएस – 180.23366

ओबीसी – 189.39256

एससी – 169.13167

एसटी – 136.02707

यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट जनवरी में

सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है।