तेलुगु फिल्म की शूटिंग के दौरान उर्वशी रौतेला के हाथ में हुआ फ्रैक्चर, टीम ने फैन्स को बताई हालत

Urvashi Rautela’s hand got fractured during this: एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. दरअसल बताया जा रहा है कि उर्वशी को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी चोट लग गई है. बताया जा रहा है कि उनके हाथ में जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल एक्ट्रेस का इलाज चल रहा है.

दरअसल फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उर्वशी हैदराबाद में नंदामुरी बालकृष्ण की अपकमिंग तेलुगु फिल्म एनबीके 109 पर काम कर रही हैं. वहीं इस फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई.

एक न्यूज पोर्टल के हवाले से कहा गया है कि उर्वशी की टीम ने भी उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर की पुष्टि की और खुलासा किया कि उन्हें ‘भयानक’ फ्रैक्चर हुआ है. इसमें आगे मेंशन किया गया है अभिनेत्री इस समय काफी तकलीफ में है, लेकिन उन्हें सभी अच्छे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं.



बता दें कि उर्वशी रौतेला एनबीके 109 में अहम रोल प्ले कर रही हैं. वे इस फिल्म के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंची थीं. इसी दौरान एक्ट्रेस को चोट लग गई. फिलहाल उर्वशी के हेल्थ अपडेट का इंतजार है. वहीं उर्वशी ने अस्पताल से कोई तस्वीर या वीडियो भी अपलोड नहीं किया है. फिलहाल फैंस एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.