US Embassy in Israel : इजरायल में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया अलर्ट , सावधान रहने का किया आग्रह

US Embassy in Israel : इजरायल में बने नये हालात को देखते हुए सावधान रहने की आवश्यकता बढ़ गई है। जेरूसलम में अमेरिकी दूतावास (US Embassy in Jerusalem) ने एक नया सुरक्षा अलर्ट जारी कर अमेरिकी नागरिकों से बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण संभावित अचानक हवाई हमलों से सावधान रहने का आग्रह किया है। दूतावास ने शुक्रवार को सलाह में कहा, क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि (increase in regional tensions) के कारण, जेरूशलेम में अमेरिकी दूतावास लगातार और बारीकी से सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है।

अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिकों (US citizens) को सावधानी बरतने और व्यक्तिगत सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाता है क्योंकि मोर्टार और रॉकेट फायर और मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) घुसपैठ सहित सुरक्षा घटनाएं अक्सर बिना किसी चेतावनी के होती हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि सुरक्षा माहौल जटिल (Complex security environment) है और इसमें तेजी से बदलाव हो सकता है।