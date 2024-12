Vanuatu Earthquake : वानुआतु में 7.3 की तीव्रता का आया भूकंप, झूले की तरह हिलीं इमारतें, भारी तबाही की आशंका

पोर्ट विला: दक्षिण प्रशांत महासागर (South Pacific Ocean) में वानुआतु तट (Vanuatu Coast) पर मंगलवार को 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र वानुआतु के सबसे बड़े शहर पोर्ट विला से 30 किलोमीटर पश्चिम में 57 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद इसी स्थान के पास 5.5 तीव्रता का आफ्टरशॉक भी आया। भूकंप से कितना नुकसान हुआ, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका है। भूकंप बहुत तेज होने की वजह से वानुआतु सरकार (Vanuatu Government) की वेबसाइट भूकंप के बाद बंद हो गईं। पुलिस और सार्वजनिक एजेंसियों के फोन नंबरों भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फिलहास भूकंप से हुए नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। आशंका है कि यह भूकंप वानुआतु (Vanuatu Earthquake) के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा साबित हो सकता है।

डिजास्टर डेली के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक गैराज में कारों को हिलते हुए देखा जा सकता है। कुछ अन्य तस्वीरों में कई राजनयिक मिशन और दूसरी इमारतों को नुकसान दिख रहा है। कई इमारतों की खिड़कियों के टूटना और कुछ हिस्से टूटकर गिरना देखा जा सकता है।

द्वीप समूह है वानुआतु

USGS ने वानुआतु के कुछ तटों के लिए सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की। एजेंसी ने कहा कि लहरें ज्वार के स्तर से 0.3 मीटर से 1 मीटर (1 से 3 फीट) तक ऊंची पहुँच सकती हैं। USGS ने पापुआ न्यू गिनी, फिजी और सोलोमन द्वीप समूह सहित आसपास के कई प्रशांत द्वीप देशों के लिए भी ज्वार के स्तर से 0.3 मीटर (1 फुट) से कम की सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की।

