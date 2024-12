Video: अतुल सुभाष के ससुराल वाले आधी रात को घर छोड़कर भागे; पुलिस की पूछताछ से बचने की कोशिश

Atul Subhash’s in-laws ran away from home: अतुल सुभाष के सुसाइड दहेज उत्पीड़न को लेजकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिये हैं, क्योंकि सुसाइड से पहले अतुल ने 80 मिनट के वीडियो और कई पन्नों के सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे दहेज उत्पीड़न मामले में उसे और उसके परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। साथ ही अपने इस खौफनाक कदम के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया है। इस बीच पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए आरोपी ससुराल वाले बुधवार देर रात घर छोड़कर भागते दिखे।

दरअसल, मृतक अतुल सुभाष के भाई बिकास कुमार की शिकायत पर बेंगलुरू की मराठाहल्ली पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग संघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ BNS की धारा 108 और 3(5) के तहत एफ़आईआर दर्ज की है। इस मामले में पूछताछ के बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर पहुंच गई है। हालांकि, पुलिस के पहुंचने सूचना मिलते ही अतुल सुभाष के ससुराल वाले देर रात में घर में ताला लगाकर वहां से निकल गए। पत्नी निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग को भागते हुए देखा गया। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने अतुल की सास से सवाल किया तो वह हाथ जोड़ती दिखीं और बिना कुछ बोले बाइक पर बैठकर चली गई।

Nikita Singhania mother and her brother ran somewhere. People caught them pic.twitter.com/TcipPs7Opm

— Varun (@codex_v) December 12, 2024