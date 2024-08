VIDEO: कोलकाता निर्भया कांड पर बोले Ayushmann Khurrana कहा- कास मै लड़का होती...

Trainee Doctor Rape and Murder Case: कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या (Rape and murder of a female trainee doctor) के मामले ने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक मामले के उजागर होते ही देशवासियों ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। कई फिल्मी सितारों ने भी इस मामले पर अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया है।

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) से लेकर स्वरा भास्कर तक कई सितारों ने इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठाई है और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। अब इसी मामले पर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की एक कविता की भी चर्चा है, जिसने उस हर शख्स के दिल को झकझोर कर रख दिया है, जिस किसी ने ये कविता सुनी। आयुष्मान अक्सर देश के मुद्दों पर अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं।

वह अपनी कला के जरिए सामाजिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। कभी फिल्मों के जरिए तो कभी अपने गानों और कविताओं को सहारा बनाते हुए वह सामाजिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब कोलकाता के ‘निर्भया कांड’ (Nirbhaya Case) पर भी वह अपनी कला के जरिए अपना दर्द जाहिर करते दिखे, जिसका टाइटल है ‘काश! मैं भी लड़का होती।’



आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ये दर्द भरी कविता सुनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आयुष्मान कहते हैं- ‘मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़की होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ-लिखाओ सशक्त बनाओ और जब पढ़-लिखकर डॉक्टर बनती तो मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती।’