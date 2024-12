Video: नो बॉल के चलते भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को मिला जीवनदान; फिर जड़ दिया धमाकेदार शतक

Lok Sabha Speaker XI vs Rajya Sabha Chairman XI cricket match: टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष XI और राज्यसभा चेयरमैन XI के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच में लोकसभा अध्यक्ष XI के लिए भाजपा संसद अनुराग ठाकुर ने 111 रनों की कप्तानी पारी खेली। उनकी इस पारी के बदौलत लोकसभा अध्यक्ष XI ने 73 रनों से जीत हासिल की। हालांकि, अनुराग को इस मैच में नो बॉल के चलते जीवन दान भी मिला। इस फ्रेंडली मैच को ‘टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच’ नाम दिया गया है।

दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लोकसभा अध्यक्ष XI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 251 रन बनाए थे, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की अगुवाई वाली राज्यसभा चेयरमैन XI दूसरी पारी में 178 रन ही बना सकी। इस मैच में लोकसभा अध्यक्ष XI के गेंदबाज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए। इसके लिए उन्हें बेस्ट बॉलर ऑफ मैच का अवॉर्ड दिया गया। टीम के कप्तान अनुराग ठाकुर ने नाबाद 65 गेंदों में 111 रन और चंद्रखेशर आजाद ने 54 रनों की पारी खेली। कमलेश पासवान ने तीन ओवरों में 26 रन देते हुए तीन विकेट झटके। राज्यसभा चेयरमैन XI की ओर से बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सबसे ज्यादा 74 रनों की पारी खेली।

