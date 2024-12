Video-मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव पलटी, 80 लोग सवार थे, 77 लोग रेस्क्यू, तीन लापता

मुंबई : मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया (Mumbai Gateway of India) से एलिफेंटा (Elephanta) जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई। नाव में 80 यात्री सवार थे। घटना 3 बजकर 55 मिनट पर हुई। हादसे के बाद 77 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तीन लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं।

कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के को-ऑर्डिनेशन से नौसेना की ओर से बचाव अभियान शुरू किया गया। नेवी की 11 नावें, मरीन पुलिस की 03 नावें और कोस्ट गार्ड की 01 वोट जल क्षेत्र में तैनात हैं। इसके अलावा 04 हेलीकॉप्टर भी इस काम में जुटे हुए हैं। चश्मीदों ने बताया कि एक छोटी नाव जो तेज रफ्तार में थी वो टकरा गई जिससे दुर्घटनाग्रस्त नाव में पानी भरने लगा और वो डूब गई।

Video- Mumbai Boat Capsized : A boat ferrying passengers near Elephanta has capsized. Boat going from Mumbai Gateway of India to Elephanta capsized, 80 people were on board, 77 people rescued, three missing pic.twitter.com/c8OPFDlIAI

