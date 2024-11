Video : मैच के दौरान हार्टअटैक से गयी कप्तान की जान; क्रिकेट जगत में पसरा मातम

Cricketer Died of Heart Attack: क्रिकेट के मैदान पर कई बार खिलाड़ी बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं, यहां तक कि कुछ खिलाड़ी अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसका एक उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई फिलिप ह्यूज रहे हैं, जिनकी शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान एक खतरनाक बाउंसर ने जान ले ली थी। इस हादसे ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमें में डाल दिया था। वहीं, अब भारत में क्रिकेट के मैदान पर एक खिलाड़ी की मौत से मातम पसरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले के गरवारे स्टेडियम में एक क्रिकेट के मैच के दौरान 35 साल के क्रिकेटर की जान चली गई। यह मैच लकी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और यंग इलेवन के बीच मैच चल रहा था। इस दौरान लकी बिल्डर्स के कप्तान इमरान पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इमरान सलामी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे, लेकिन पिच पर कुछ समय बिताने के बाद उन्हें सीने और हाथ में काफी तेज दर्द हुआ। जिसकी जानकारी उन्होंने अंपायरों को दी।

बल्लेबाजी के दौरान दिक्कत होने पर अंपायरों ने इमरान को मैदान से बाहर जाने की इजाजत दे दी। जिसके बाद वह पवेलियन की ओर जाने लगे और तभी अचानक मैदान पर ही बेहोश हो गए और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। यह मैच लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। वहीं, ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। अब इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

A young man, Imran Sikandar Patel, died of a #heartattack while playing cricket in the Chhatrapati Sambhaji Nagar district of Maharashtra.https://t.co/aCciWMuz8Y pic.twitter.com/pwybSRKSsa

— Dee (@DeeEternalOpt) November 28, 2024